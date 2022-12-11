شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. محاضرة بالفيديو وشرح الجوانب الخططية لمباراة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة الاتحاد السكندري، التي تقام مساء غدٍ على ملعب الأهلي بالسلام، والمؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب التتش، وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة الاتحاد.

وخاض الفريق فقرة إحماء قبل تدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الفنية.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون.



وكان الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بالمحلة في الجولة السادسة ببطولة الدوري الممتاز.