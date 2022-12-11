شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل محمود مديرا فنيا للمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي، برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر، تعيين نبيل محمود مديرا فنيا للفريق الأول خلفا لشريف الخشاب.

كان شريف الخشاب المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا قد اعتذر عن الاستمرار في القيادة الفنية، بعدما قاد الفريق في مباراة وحيدة أمام الفيوم، ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الأولى بدوري الدرجة الثانية.

وحرص نبيل محمود فور وصوله للنادي اليوم على متابعة الفريق من داخل الملعب بحضور رئيس النادي المحاسب عاطف عبد الجابر ونور مدكور المشرف العام على الفريق وعلي بهاء عضوا مجلس الادارة، وجمال سالم مدير الكرة.