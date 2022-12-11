شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف حسن يقود هجوم الزمالك أمام بيراميدز وعمرو السيسى بجوار عاشور فى الوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، التشكيل الذى سيخوض به الأبيض مباراة بيراميدز، المقرر لها السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم التشكيل كلاً من:

حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثى- حسام عبد المجيد - مصطفي الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: إمام عاشور - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار"، أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفي شلبي.

خط الهجوم: يوسف حسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدورى برصيد 11 نقطة، حصدها من 5 مباريات، حقق الفوز في 3، وتعادل في 2، ولم يخسر أي لقاء، وسجل لاعبوه 11 هدفا، وسكنت شباكه 3 أهداف، وفى المقابل يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 11 نقطة من 5 مواجهات، حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في 2، ولم يخسر أي لقاء، وسجل لاعبوه 6 أهداف، وسكن شباكه هدف وحيد.