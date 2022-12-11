القفزة التاريخية.. هل تمكن يوسف النصيري من تحطيم رقم رونالدو القياسي؟

الشارقة - اميمة ياسر -

قاد المهاجم المغربي يوسف النصيري منتخب بلاده لانجاز غير مسبوق في بطولة كأس العالم، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد خلال المواجهة التاريخية بين "أسود الأطلس" والبرتغال.

وفي الدقيقة 42 من الشوط الاول من المباراة، تمكن يوسف النصيري (25 عاما) من تسجيل هدف مميز، سدده بعد قفزة تاريخية بلغ ارتفاعها مترين و78 سنتمترا.

وتغنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقفزة النصيري التاريخية، حيث رجح البعض بأنها كسرت الرقم القياسي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ووصفت بـ "القفزة الصاروخية".

وذكر الموقع الرسمي لـ"دورة الألعاب الأولمبية" أن "أعلى قفزة لكريستيانو رونالدو بلغت 2,93 متر، وسجلت ضد مانشستر يونايتد أثناء لعبه في صفوف ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بدورة 2012-13".

ووفقاً للموقع الرسمي لـ"دورة الألعاب الأولمبية"، فإن الرقم القياسي الثاني لرونالدو، كانت قفزة 2,56 متر مسجلة أثناء مباراته في صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.

وفجّر منتخب المغرب مفاجأة كبرى بتأهله إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم 2022، على حساب نظيره البرتغال، بعد الفوز عليه بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبهذا التاهل، يكون المغرب أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يبلغ الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب المغرب في نصف نهائي المونديال مساء الأربعاء المقبل على ملعب "البيت" في الخور، مع المنتخب الفرنسي الذي أقصى بدوره المنتخب الإنجليزي بهدفين لهدف.