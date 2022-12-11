شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين سموحة والمقاولون العرب فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى سموحة والمقاولون العرب ضمن مباريات المؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدورى المصرى الممتاز والتى تقام حالياً باستاد الإسكندرية.

وشهدت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبى الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق سموحة عن طريق كل من حسين فيصل وأحمد مصطفى، بينما هجمات فريق المقاولون العرب لويس إدوارد وجون أوكلى.

وجاء تشكيل فريق سموحة بقيادة طارق العشرى يضم كلاً من: الهانى سليمان، خالد عبد الفتاح ، احمد حكم، محمود شبانة ، صديق أولا ، محمد نادى ، شريف رضا ، احمد مصطفى ، حسين فيصل، ممدوح عبد ربه، محمد سعيد مكرونة، الصباحى عماد.

وفى المقابل، أعلن شوقى غريب المدير الفني لذئاب الجبل تشكيل الفريق فى المباراة ويضم كلا من: محمود أبو السعود ، فاروق نور الدين ، احمد علاء ، عمر فايد ، محمد شوقى ، جوزيف بنون ، أحمد الشيمى ، يوسف الجوهرى ، امادو ، لويس ادوارد ، جون اوكلى.

ويحتل فريق سموحة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 5 نقاط جمعها من 5 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى مواجهتين وخسر مثلهما.

ويحتل المقاولون المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 6 نقاط جمعها من 5 مباريات، حيق حقق فوزا وحيدا و3 تعادلات وهزيمة واحدة.