شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر يحصد جائزة رجل مباراة غزل المحلة والداخلية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، فوز محمود جابر لاعب فريق غزل المحلة بجائزة رجل مباراة فريقه أمام الداخلية، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وحقق فريق غزل المحلة فوزا مهما على الداخلية بنتيجة 2/1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم باستاد المحلة ضمن اللقاءات المؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدورى المصرى الممتاز .

وتقدم فريق غزل المحلة عن طريق أحمد الشيخ من علامة الجزاء في الدقيقة 22 بينما نجح سمير فكرى لاعب فريق الداخلية من أحراز هدف التعادل لفريقه بالدقيقة 26 ثم يعود زعيم الفلاحين مرة أخرى للتقدم عن طريق معاذ الحناوى من ضربة جزاء أيضا في الدقيقة 81 .

وبهذه النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما توقف رصيد فريق الداخلية عند نقطتين محتلا المركز الأخير.