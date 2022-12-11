شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانه الرئيسي استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي مساء اليوم، الأحد، على ملعب مختار التتش، ضمن تحضيراته لخوض مباراته أمام الاتحاد السكندرى غدا، الاثنين، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري مساء غدٍ الاثنين على ملعب الأهلي بالسلام، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بالعلامة الكاملة بعدما حقق الانتصار في الخمس مباريات الماضية على أندية الإسماعيلي وأسوان والداخلية وطلائع الجيش وغزل المحلة.

ويسعى فريق الأهلي إلى تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري من أجل الاستمرار في مواصلة الانتصارات والابتعاد بصدارة الدوري.