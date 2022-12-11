شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتقدم على المصرى بهدفين فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش ضد المصرى البورسعيدى بتقدم الطلائع بهدفين نظيفين فى المباراة التى تجمعهما اليوم، الأحد، باستاد السويس الجديد، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصري.

سجل خالد قمر هدف التقم فى الدقيقة 43 من عمر المباراة مستغلا خطأ محمود جاد حارس المصري فى إخراج الكرة التي ارتطمت بقمر ونجح فى إحرازها بالمرمى معلنا تقدم فريقه.

وعزز كريم طارق تقدم الطلائع بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 45 من هجمة منظمة مع خالد قمر نجح من خلالها في اختراق دفاع الفريق البورسعيدي وتسجيل الهدف الثاني.

ويحتل المصري المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط، حيث بدأ مشواره في الدوري العام، بالهزيمة أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة، ثم تعادل سلبياً مع بيراميدز، قبل أن يفوز على إنبي بثنائية نظيفة، و تعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما، قبل أن يتعادل سلبيا مع البنك الأهلي.

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 5 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف.