شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المقاولون وسموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سموحة، بقيادة طارق العشرى، تشكيل الفريق الذى سيخوض مباراته أمام المقاولون فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة ببطولة الدورى، والتى تقام باستاد الإسكندرية.

التشكيل الذى أعلنه طارق العشرى يضم كلاً من: الهانى سليمان، خالد عبد الفتاح ، احمد حكم، محمود شبانة ، صديق أولا ، محمد نادى ، شريف رضا ، احمد مصطفى ، حسين فيصل، ممدوح عبد ربه ، محمد سعيد مكرونة ، الصباحى عماد.

وفى المقابل، أعلن شوقى غريب المدير الفني لذئاب الحبل تشكيل الفريق فى المباراة ويضم كلا من: محمود أبو السعود ، فاروق نور الدين ، احمد علاء ، عمر فايد ، محمد شوقى ، جوزيف بنون ، أحمد الشيمى ، يوسف الجوهرى ، امادو ، لويس ادوارد ، جون اوكلى .

ويحتل فريق سموحة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 5 نقاط جمعها من 5 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى مواجهتين وخسر مثلهما.

ويحتل المقاولون المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 6 نقاط جمعها من 5 مباريات، حيق حقق فوزا وحيدا و3 تعادلات وهزيمة واحدة.