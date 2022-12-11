شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يعود للانتصارات على حساب الداخلية ويقتحم المربع الذهبى للدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق غزل المحلة فوزا مهما على الداخلية بنتيجة 2/1 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل باستاد المحلة ضمن اللقاءات المؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدورى المصرى الممتاز .

وتقدم فريق غزل المحلة عن طريق أحمد الشيخ من علامة الجزاء في الدقيقة 22 بينما نجح سمير فكرى لاعب فريق الداخلية من أحراز هدف التعادل لفريقه بالدقيقة 26 ثم يعود زعيم الفلاحين مرة أخرى للتقدم عن طريق معاذ الحناوى من ضربة جزاء أيضا في الدقيقة 81 .

وبهذه النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما توقف رصيد فريق الداخلية عند نقطتين محتلا المركز الأخير.

وشهد أحداث المباراة قوة بين لاعبى الفريقين حيث ظهرت خطورة لاعبى فريق غزل المحلة عن طريق كل من أحمد الشيخ و أيريك أوروك و أحمد الندرى بينما ظهرت خطورة فريق الداخلية عن طريق وليد مصطفى و سمير فكرى و إيريك سيرجي .

وجاء تشكيل غزل المحلة بقيادة اليوناني بابا فاسيليو على النحو التالى:

حراسة المرمى .. محمود الحضري .

خط الدفاع .. معاذ الحناوي، مصطفى العش، محمد جابر، إيهاب سمير .

خط الوسط .. حميد ماو، أحمد النادري، أحمد الشيخ .

خط الهجوم .. عبد الرحمن عاطف "أجويرو"، جابرييل أوروك، عبده يحيى .

كما أعلن رضا شحاتة المدير الفني للداخلية تشكيل فريقه الذى ضم كل من :

حراسة المرمى .. رضا السيد .

خط الدفاع .. محمد نجيب، مؤمن عاطف ، أحمد السيد عبد النبي ، ألان تشامبادى .

خط الوسط .. سمير فكرى ، كليتشي شيمزي ، محمود طلعت ، وليد مصطفى .

الهجوم .. رشيد أحمد ، إيريك سيرجي .