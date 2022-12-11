الامارات | تتويج أبطال "الإمارات للتجديف الحديث" في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت الجولة الأولى من بطولة الإمارات للتجديف الحديث التي أقيمت مساء أمس في العاصمة أبوظبي على كاسر الأمواج بمشاركة خمسة أندية بحرية وحضور 60 متسابقا من خلال الفئات ال14 التي شهدتها البطولة وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية في لوحة جميلة ساهم في صياغة نجاحها بشكل أفضل الأجواء المثالية التي أقيمت من خلالها المنافسة، كما شهدت المنافسة حضور الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث الانطلاقة الأولى في الصباح الباكر ومتابعة أول السباقات.

وجاءت نتائج الفئات المختلفة والتي انطلقت على مدار يوم كامل من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الرابعة والنصف مساء كي تتوج 40 منصة من خلال الفئات المختلفة للبطولة، وحقق المركز الأول في فئة فردي كبار ابراهيم مراغي، وفي فئة ثنائي مزدوج سيدات تمكن من إحراز المركز الأول وفاء وجوكو، وفي فئة فردي رجال تحت 23 سنة حقق المركز الأول عمار عبيد، وعبر فئة فردي ناشئين تحت 16 حل في المركز الأول زايد الشامسي وفي فئة فردي ناشئين تحت 18 سنة حل أولا أكسيل فرودي، وفي فئة رباعي سيدات تمكن فريق عهود وظبية ووفاء وجوس من إحراز المركز الأول، وعبر فئة فردي ناشئات تمكنت من إحراز المركز الأول مودة ومن خلال فئة زوجي ناشئين رجال حقق زايد عبيد وعلي أحمد المركز الأول، وفي فئة فردي سيدات أحرز سارة الأجنف المركز الأول، واستمرت الفئات مع فئة زوجي رجال بتحقيق مجدي أحمد وخميس غانم المركز الأول، وفي فئة زوجي شباب تحت 23 سنة حل في المركز الأول عمار سالم، ومن خلال فئة رباعي مختلط حل في المركز الأول فريق لمياء ووقاء وبووز وعبدالعزيز الحسني، وفي فئة زوجي مختلط حل في المركز الأول سارة الأجنف ومجدي أحمد، وفي زوجي ناشئات حلت أولا كل من جمانة ومودة، وفي فئة رباعي رجال حل أول فريق أحمد خميس ومبارك وحمد وخميس.

وجاءت جائزة النادي الأفضل والأعلى نقاطا من خلال المراكز لتكون من نصيب نادي الحمرية والذي حقق 86 نقطة، وكرم الفائزين في الختام سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية وسيف المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.

ومن المقرر أن تقام البطولة لموسم 2022 – 2023 على مدار خمس إلى ست جولات مختلفة لتنتهي في مايو القادم حيث ستحل جولات البطولة رحالها في أبوظبي، دبي، الشارقة، الفجيرة ورأس الخيمة.