الامارات | الشارقة يفوز على الوصل ويبتعد في صدارة دوري اليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل حامل اللقب فريق الشارقة سلسلة انتصاراته المتتالية في "دوري اليد" للموسم الحالي، بفوزه على مضيفه الوصل بفارق 10 أهداف وبنتيجة (41-31)، في مباراة جمعتهما أمس، في ختام الجولة الخامسة من الدور التمهيدي، والتي سجلت فوز شباب الأهلي خارج الديار على النصر بواقع (25-22).

واستهلت الجولة مساء الجمعة الماضي، بتحقيق ملحية لانتصاره الأول في الدوري، عقب فوزه ضيفه دبا الحصن (27-22)، وفرض الجزيرة نتيجة التعادل على مضيفه العين بواقع (28-28).

وابتعد الشارقة وبالعلامة الكاملة في صدارة الترتيب العام برصيد 15 نقطة، بفارق النقطتين عن ملاحقه شباب الأهلي الوصيف، وأهدت نتيجة التعادل فريق الجزيرة لفرض نفسه شريكاً على الوصل في المركز الثالث برصيد 11 نقطة لكل منهما، بفارق الثلاثة نقاط عن كل من العين ومليحة المتشاركين المركز الخامس، وليدخل النصر أُثر خسارته في شراكة مع دبا الحصن على المركز الأخير برصيد سبعة نقاط لكل منهما.