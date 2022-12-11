كأس العالم 2022.. هل تنقل مباراتيّ المغرب القادمتين على قناة بي إن سبورت المفتوحة؟

الشارقة - اميمة ياسر -

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مشاهدة المباريات الأربعة الأخيرة والحاسمة في تحديد مصير بطل كأس العالم 2022، قبل انطلاق الدور نصف النهائي على قنوات بي إن سبورت المفتوحة مجاناً.

ومن المقرر ان يواجه منتخب الأرجنتين نظيره كرواتيا يوم الثلاثاء المقبل، فيما يواجه منتخب المغرب نظيره فرنسا الأربعاء المقبل، وتقام المباراة النهائية الأحد المقبل، والسبت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وفي وقت سابق، أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورت" الرياضية القطرية بث 22 مباراة مجانا من مباريات بطولة كأس العالم على قنواتها المفتوحة "بدون تشفير"، لجماهير كرة القدم العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا احتفالا بإقامة النسخة 22 من كأس العالم في قطر.

وقبل انطلاق مباريات دور نصف النهائي ومباراتيّ النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع، بثت "بي إن سبورت" 19 مباراة على القناة المفتوحة ويتبقى لها 3 مباريات فقط من أصل 4 .

ويعود عدم إذاعة أي مباراة للمنتخب المغربي منذ بداية البطولة وحتى الآن على بي إن سبورتس المفتوحة لحصول الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فى المغرب على حقوق بث 10 مباريات من منافسات كأس العالم لبثها عبر القناة الأرضية، حيث يتسبب إذاعة مباريات أسود الأطلس على القناة القطرية المفتوحة في خسائر مالية ضخمة.

ومن المتوقع أن تبث مباراة الأرجنتين وكرواتيا على القناة المفتوحة الثلاثاء المقبل على القناة المفتوحة، مع مباراتيّ النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع والتى سيكون منتخب المغرب أحد أطرافها.