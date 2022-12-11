شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب جونياس أمام الزمالك قبل موقعة الدوري اليوم.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع بيراميدز باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصرى فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الاخيرة.

وواجه جونيس المدير الفني لبيراميدز نادى الزمالك فى 4 مباريات سابقة أثناء قيادته وادى دجلة بواقع 3 مباريات ومباراة أثناء قيادته لبيراميدز، حيث خسر مباراته الأولى أمام الزمالك بنتيجة 4-2 فى الدور الأول لموسم 2018-2019 قبل أن يتلقى خسارة ثانية فى مباراة الدور الثاني بنتيجة 2-1.

وفى 2020 تعادل وادى دجلة بقيادة تاكيس أمام الزمالك بنتيجة 1-1.

وخسر جونيس مع بيراميدز من الزمالك بثلاثية دون رد فى أغسطس 2022 بالدور الثانى لدوري الموسم الماضى.

حذر اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لبيراميدز، لاعبى فريقه من فقدان السيطرة والاستحواذ أمام القوة الهجومية للزمالك، حيث طلب من لاعبيه الحفاظ على الكرة والعمل على شن العديد من الهجمات المنظمة مع التأمين الدفاعي المحكم من أجل حسم اللقاء.