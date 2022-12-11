شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى الدوري المصري غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريباته اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز.

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصري الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذي كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق في الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعد أن حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب في آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندري الدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء غد الاثنين باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى والاتحاد السكندري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.