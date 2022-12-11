شكرا لقرائتكم خبر عن الجمل يوافق على مشاركة ثنائى الإسماعيلى مع فريق الشباب بدورى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة أيمن الجمل، السماح لعبد الله جمال حارس المرمي ومروان حمدي صانع الألعاب للمشاركة مع فريق الشباب بالنادى مواليد 2001 ضد طلائع الجيش ضمن منافسات دوري الجمهورية.

ويستضيف الدراويش الطلائع عصر اليوم، الأحد، على ملعبه بالإسماعيلية فى عاشر جولات مسابقة الشباب.

وضمت القائمة 20 لاعبًا وهم أحمد مصطفي وعبد الله جمال فى حراسة المرمي ومحمد زكريا وعلاء ياسر وعبد الله السعيد ورامي حاتم ومحسن الحجف وأحمد عبد الوهاب ومحمد أكرم وأحمد عبد السميع وأحمد عبد العزيز ومحمد البحيري ومحمد زيدان وأشرف خضر وأحمد أشرف الأوزعة ومحمد وجدي ومحمد طاهر ومروان حمدي ومحمد خطاري وأحمد أيمن.

ويقود فريق الإسماعيلي فنيًا أحمد فكري الصغير مديرا فنيا وسيد الحداد مدربا عاما وسعفان الصغير مدربا لحراس المرمي ومحمد صالح إداريا وحبيب لبيب أخصائيا للعلاج الطبيعي.