شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأحد، الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، وعلى رأسها مواجهة الزمالك وبيراميدز، وزيارة فيتوريا لقطاع ناشئى إنبى، وتولى محمد صلاح تدريب فريق إيسترن كومبانى.

اتحاد الكرة يعقد جلسة اليوم لمناقشة ترتيبات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة جلسة اليوم بمقر الجبلاية لمناقشة عدة ملفات، أبرزها ترتيبات واستعدادات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التى تقام فى مصر فبراير المقبل، من حيث الملاعب والفنادق والانتقالات.

يخوض فريق الزمالك مباراة "قمة" جديدة عندما يواجه بيراميدز، فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، وتعد تلك المباراة بمثابة لقاء قمة، نظرًا لقوة الفريقين ومنافسة كل منهما على لقب الدورى، لاسيما أن الفريقين يدخلان المباراة وهما متساويان فى عدد النقاط، ما يجعلها مباراة "قمة" من نوع آخر.

فيتوريا يزور قطاع الناشئين بنادى إنبى اليوم

يزور الجهاز الفني للمنتخب الوطنى، بقيادة روى فيتوريا، قطاع الناشئين بنادي إنبي اليوم، الأحد، ثم الأهلي غدا الاثنين، على أن يتم زيارة الأندية الأخرى تباعاً ضمن خطة المدير الفنى للفراعنة للتواصل مع جميع الأندية. يفقد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود الثنائى طاهر محمد طاهر وعمار حمدى لاعبى الفريق فى مواجهة الاتحاد السكندري المقبلة بالدوري بسبب الإصابة، حيث يعانى الأول من جزع فى الرباط الداخلى للركبة فيما لا يزال عمار حمدى يؤدى المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى.

أعلن مسئولو نادي إيسترن كومباني التعاقد مع محمد صلاح مدرب نادى السكة الحديد السابق، لقيادة الفريق فى الموسم الحالي، خلفا لـ هشام زكريا الذى اعتذر عن الاستمرار مع الفريق.