شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ظواهر غريبة فى مواجهات الزمالك وبيراميدز قبل مباراة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع بيراميدز باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصرى فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الاخيرة.

وشهدت المباريات السابقة لبيراميدز أمام الزمالك ظواهر غريبة، تتمثل فى أنه تم احتساب 5 ركلات فى مواجهات الزمالك وبيراميدز، سجلت اثنين بنجاح فقط لصالح الأبيض، وأهدرت ثلاث بواقع (2 لبيراميدز – 1 للزمالك)، بينما فشل بيراميدز فى الخروج بشباك نظيفة فى أى مباراة ضد الزمالك، كما اختفت نتيجة التعادل السلبى فى مواجهات الفريقين.

وكانت آخر مواجهة انتهت بتحقيق الزمالك فوزًا غاليًا على بيراميدز بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى للموسم الماضي، سجل ثلاثية الزمالك، أحمد سيد زيزو فى الدقيقة الأولى من ضربة جزاء، وسيف الجزيرى بعد تمريرة سحرية من سيد نيمار فى الدقيقة 25، وفى الدقيقة 95 سجل شيكابالا هدف من أهدافه المميزة.