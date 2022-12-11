شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات نارية تنتظر الأهلى فى الدورى حتى نهاية ديسمبر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري فى السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير باستاد التتش ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا، ويبحث الأهلى عن سادس انتصاراته فى الدوري بعدما حقق المارد الأحمر الفوز على غزل المحلة بهدفين دون رد في عقر داره بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويخوض فريق الأهلي 4 مباريات خلال شهر ديسمبر ضمن منافسات بطولة الدوري المصري ، ويحتل الأهلي المركز الأول حاليا بجدول الدوري برصيد 15 نقطة جمعها من خمسة انتصارات.

وجاءت مباريات الأهلي خلال شهر ديسمبر كالتالى:

الإثنين 12 ديسمبر - الأهلي × الاتحاد السكندري بالجولة الرابعة بالدوري، الساعة 7:00 مساء على استاد السلام

الجمعة 16 ديسمبر - الأهلي × فيوتشر بالجولة السابعة بالدوري،الساعة 7:00 مساء على استاد السلام

الثلاثاء 20 ديسمبر - فاركو × الأهلي بالجولة الثامنة بالدوري، الساعة 5:00 مساء على استاد الإسكندرية

الأحد 25 ديسمبر - الأهلي × سموحة بالجولة التاسعة بالدوري، الساعة 7:00 مساء على استاد السلام.