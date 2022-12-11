شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتقدم والداخلية يتعادل فى الشوط الأول بالدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقى غزل المحلة والداخلية بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى المباراة التى تجمعهما حالياً باستاد المحلة ضمن اللقاءات المؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

وتقدم فريق غزل المحلة عن طريق أحمد الشيخ من علامة الجزاء فى الدقيقة 22 بينما نجح سمير فكرى لاعب فريق الداخلية فى إحراز هدف التعادل لفريقه بالدقيقة 26.

وشهد الشوط الأول قوة بين لاعبى الفريقين حيث ظهرت خطورة لاعبى فريق غزل المحلة عن طريق كل من أحمد الشيخ و أيريك أوروك و أحمد الندرى بينما ظهرت خطورة فريق الداخلية عن طريق وليد مصطفى و سمير فكرى و إيريك سيرجي.

وجاء تشكيل غزل المحلة بقيادة اليوناني بابا فاسيليو على النحو التالى..

حراسة المرمى .. محمود الحضري .

خط الدفاع .. معاذ الحناوي، مصطفى العش، محمد جابر، إيهاب سمير .

خط الوسط .. حميد ماو، أحمد النادري، أحمد الشيخ .

خط الهجوم .. عبد الرحمن عاطف "أجويرو"، جابرييل أوروك، عبده يحيى .

كما أعلن رضا شحاتة المدير الفني للداخلية تشكيل فريقه الذى ضم كل من :

حراسة المرمى .. رضا السيد .

خط الدفاع .. محمد نجيب، مؤمن عاطف ، أحمد السيد عبد النبي ، ألان تشامبادى .

خط الوسط .. سمير فكرى ، كليتشي شيمزي ، محمود طلعت ، وليد مصطفى .

الهجوم .. رشيد أحمد ، إيريك سيرجي .