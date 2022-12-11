شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة مالية وإيقاف المدرب.. عقوبة الغياب عن قرعة دورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض اتحاد كرة اليد غرامة مالية 2000 جنيه، بالإضافة إلى عقوبة إيقاف لمدة مباراتين، تصدر تجاه أى مدرب لفرق الرجال حال تخلف ممثل أى من الأندية عن حضور قرعة المرحلة الثانية لدورى المحترفين، والمحدد لها يوم 27 ديسمبر الجارى بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر.

فيما تم تحديد يوم 26 ديسمبر الجارى لإجراء قرعة المراكز من السابع إلى 18 على صعيد المحترفين أيضا.

وتنطلق المرحلة الثانية لدورى المحترفين لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023 يوم 9 فبراير المقبل.

ويشهد دورى محترفى كرة اليد فترة توقف إلا أنه يعود بعد انتهاء المنتخب من المشاركة فى بطولة العالم يناير المقبل ببولندا والسويد.