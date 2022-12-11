شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز الليلة ضمن مؤجلات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك مع بيراميدز مساء اليوم فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة ببطولة الدورى الممتاز والتى تقام باستاد القاهرة. نرصد فى السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك وبيراميدز الليلة..

س: ما موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدوري؟

ج: يستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

س: ماذا قدم الزمالك وبيراميدز فى جدول الدوري؟

ج: يحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 5 مباريات حقق خلالها الفوز في 3 لقاءات وتعادل فى مباراتين، فيما سجل 11 هدفًا واستقبل 3 أهداف.

فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 5 مباريات حقق خلالها الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى مباراتين، فيما سجل 6 أهداف واستقبل هدفًا.

س: ما هى القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

س: ما هو تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز؟

ج : 13 مباراة جمعت الفريقين فى بطولة الدورى منذ صعود بيراميدز تحت مسمى الأسيوطى موسم 2014 – 2015، بجانب مباراة فى نهائى كأس مصر 2019، وحقق الأبيض الفوز فيها بثلاثية نظيفة، وخاض الزمالك 4 مباريات أمام بيراميدز بمسماه القديم "الأسيوطى"، و9مباريات بمسماه الجديد الذى بدأ به موسم 2018-2019. الأرقام تبرز تفوق الزمالك الكبير بـ9 انتصارات و23 هدفاً مقابل فوز وحيد و10 أهداف لبيراميدز، فيما حضر التعادل بينهما ثلاث مرات، الأولى بنتيجة (3 – 3) فى الدور الأول الموسم قبل الماضى، والثانية فى الدور الأول لدورى الموسم الماضى بنتيجة 1/1، والثالثة فى الدور الثانى لدورى الموسم قبل الماضى بنتيجة 1/1 أيضاً.

س : ما هى نتيجة آخر مواجهة جمعة الزمالك وبيراميدز؟

ج: كانت آخر مواجهة انتهت بتحقيق الزمالك فوزًا غاليًا على بيراميدز بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى للموسم الماضي.