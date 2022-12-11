شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستضيف المرحلة النهائية من تصفيات مونديال السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، إقامة المرحلة الأخيرة والحاسمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2023 على صالة نادى الاتحاد السكندري.

وتقام المرحلة الأخيرة من التصفيات في الفترة من 24 إلى 27 من شهر فبراير المقبل، على أن يكون عمرو مصيلحي عضو المجلس مديرًا للبطولة، وحسين البشبيشي عضو المجلس رئيسًا لبعثة المنتخب الوطني.

وتستضيف مصر المرحلة النهائية من التصفيات بعد الخطاب الذى تلقاه الاتحاد المصرى من نظيره الدولى، لتأكيد إقامة البطولة فى مصر، حيث سبق وطلب الاتحاد المصري من نظيره الدولى استضافة التصفيات خلال أغسطس الماضى، وهو ما تمت الموافقة عليه.