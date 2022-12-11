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جهاز المنتخب يزور قطاع الناشئين بنادى إنبى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - واصل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، برامج زياراته للأندية، وتواجد اليوم فى نادي إنبى، وكان فى استقباله أيمن الشريعي رئيس النادى، وتفقد المدير الفني للفراعنة ملاعب الناشئين والأكاديميات للتعرف على المدربين وطرق العمل داخل النادى.

 

وعقد روى فيتوريا جلسة مع رئيس نادي إنبي فى حضور محمد غرابة المدير الإداري للمنتخب، وأيمن عبد العزيز مدرب المنتخب، ومحمد مدني مترجم المنتخب، وعبد الناصر محمد المدير الرياضي لنادي إنبي، وعماد جابر نائب رئيس قطاع الناشئين، وتم التطرق خلالها لطريقة العمل بقطاع الناشئين والإيجابيات وكذلك الصعوبات التي تواجهها الفرق في المراحل المختلفة.

 

فيتوريا و جهاز المنتخب فى زيارة لنادى إنبى (1)

جهاز المنتخب

 

فيتوريا و جهاز المنتخب فى زيارة لنادى إنبى (2)

الناشئين

 

فيتوريا و جهاز المنتخب فى زيارة لنادى إنبى (3)

 

فيتوريا و جهاز المنتخب فى زيارة لنادى إنبى (4)

 

فيتوريا و جهاز المنتخب فى زيارة لنادى إنبى (5)

 

فيتوريا و جهاز المنتخب فى زيارة لنادى إنبى (6)

 

فيتوريا و جهاز المنتخب فى زيارة لنادى إنبى (7)

جهاز المنتخب يزور قطاع الناشئين بنادى إنبى

فيتوريا و جهاز المنتخب فى زيارة لنادى إنبى (8)

تكريم جهاز المنتخب

 

فيتوريا و جهاز المنتخب فى زيارة لنادى إنبى (9)

جهاز المنتخب يزور نادى إنبى

 

فيتوريا و جهاز المنتخب فى زيارة لنادى إنبى (10)

 

فيتوريا و جهاز المنتخب فى زيارة لنادى إنبى (11)

 

فيتوريا و جهاز المنتخب فى زيارة لنادى إنبى (12)

 

فيتوريا و جهاز المنتخب فى زيارة لنادى إنبى (13)

جهاز المنتخب يزور قطاع الناشئين بنادى إنبى

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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