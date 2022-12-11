شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب يزور قطاع الناشئين بنادى إنبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، برامج زياراته للأندية، وتواجد اليوم فى نادي إنبى، وكان فى استقباله أيمن الشريعي رئيس النادى، وتفقد المدير الفني للفراعنة ملاعب الناشئين والأكاديميات للتعرف على المدربين وطرق العمل داخل النادى.

وعقد روى فيتوريا جلسة مع رئيس نادي إنبي فى حضور محمد غرابة المدير الإداري للمنتخب، وأيمن عبد العزيز مدرب المنتخب، ومحمد مدني مترجم المنتخب، وعبد الناصر محمد المدير الرياضي لنادي إنبي، وعماد جابر نائب رئيس قطاع الناشئين، وتم التطرق خلالها لطريقة العمل بقطاع الناشئين والإيجابيات وكذلك الصعوبات التي تواجهها الفرق في المراحل المختلفة.

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جهاز المنتخب يزور قطاع الناشئين بنادى إنبى