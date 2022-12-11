الليلة.. مواجهة نارية بين الزمالك وبيراميدز في الدوري.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر -

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد مواجهة قوية بين الزمالك وبيراميدز، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2022 - 2023.

كما تقام اليوم ايضاً 3 مواجهات أخرى، تبدأ بلقاء غزل المحلة أمام ضيفه الداخلية، بجانب لقاء طلائع الجيش مع المصري البورسعيدي، كما يلتقي سموحة منافسه "المقاولون العرب".

الموعد والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بصوت المعلق حاتم بطيشة.

ترتيب الفريقين

ويدخل الزمالك (حامل اللقب) المباراة محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 11 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي المتصدر.

وحقق الزمالك 3 انتصارات وتعادل مرتين دون هزيمة، وسجل الفريق الأبيض 11 هدفا واستقبل 3 أهداف فقط.

فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة أيضاً.

وحقق بيراميدز 3 انتصارات أيضا، وتعادل مرتين دون هزيمة، وسجل بيراميدز 6 أهداف ولم تهتز شباكه سوى بهدف وحيد.

الزمالك

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في مباراة اليوم ومصالحة الجماهير بعد ضياع بطولة كأس السوبر المصري أمام الأهلي قبل أسابيع وتعزيز موقفه في حملة الدفاع عن لقب الدوري.

واستعاد الزمالك نغمة الانتصارات في الدوري المصري بفوزه الكبير على فريق طلائع الجيش بنتيجة 4-0، ليتجاوز التعادل في لقاءي إنبي ثم المصري البورسعيدي.

ويغيب عن الزمالك في مباراة اليوم عدة لاعبين بسبب الإصابات والإيقاف بخلاف بعض الأمور الفنية على رأسهم محمود حمدي "الونش" والتونسي سيف الدين الجزيري وعمر جابر ومحمد عبد الشافي.

بيراميدز

على الجانب الآخر، يبحث بيراميدز عن الفوز الغائب على حساب الزمالك منذ يوم 23 أبريل 2019 قبل 3 أعوام و9 أشهر تقريبا.

ولم تهتز شباك بيراميدز في آخر 5 مباريات خاضها الفريق، وهو ما يعكس القوة الدفاعية للفريق السماوي بقيادة المدرب اليوناني تاكيس جونياس.

ويغيب عن صفوف بيراميدز نجمه عبد الله السعيد بعد أنباء بشأن تشاجره مع مصطفى فتحي خلال لقاء "المقاولون العرب" بجانب محمود صابر الذي يغيب أيضا.

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع ان يخوض الزمالك مباراة اليوم بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: مصطفى الزناري (أو محمد عبد الغني) - حسام عبد المجيد - التونسي حمزة المثلوثي.

خط الوسط: عمرو السيسي - إمام عاشور - سيد عبدالله - أحمد أبو الفتوح

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - يوسف حسن.

ومن المرجح ان يخوض بيراميدز مواجهة الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - المغربي محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: البوركيني بلاتي توريه - المغربي وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى

خط الهجوم: التونسي فخر الدين بن يوسف - رمضان صبحي.