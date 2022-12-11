شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة إبراهيم نور الدين قبل مواجهة بيراميدز الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل بيراميدز ضيفاً على الزمالك فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

ويدير مباراة الزمالك وبيراميدز تحكيميا إبراهيم نور الدين، ويعاونه كل من يوسف البساطي وشهاب راشد، والحكم الرابع خالد الغندور، ويتواجد فى تقنية الفيديو الحكم محمد الشناوي ومساعده أحمد بكر.

وفى الموسم الماضى، أدار إبراهيم نور الدين 5 مباريات للزمالك الأولى أمام غزل المحلة بالجولة الثامنة للدوري وفاز الفارس الابيض بأربعة أهداف دون رد فى 25 ديسمبر 2021، والثانية أمام الجونة وفاز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف واحتسب نور الدين ركلة جزاء للجونة سجل منها الفريق الساحلى هدفه الوحيد في المباراة، وفى المباراة الثالثة فاز الزمالك على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف بصافرة نور الدين الذى احتسب ركلة جزاء للدراويش سجل منها باهر المحمدى هدفاً وفى المباراة الرابعة فاز الزمالك على سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، وفى المباراة الخامسة أمام الاتحاد السكندري وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.