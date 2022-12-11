شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أقوى هجوم فى دورى سيدات اليد.. وسبورتنج أفضل دفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد اعتلاء فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلى صدارة أقوى خط هجوم فى الدورى حتى الآن، بعد الجولة الحادية عشرة برصيد 390 هدفا، يليه الشمس برصيد 350 هدفا، ثم سموحة بنفس الرصيد، ومن بعده الزمالك برصيد 319 هدفا.

بينما يحل سبورتنج فى المرتبة الأولى كأقوى خط دفاع بعد استقبال 183 هدفا يليه الشمس بـ 202 هدف، ثم سموحة برصيد 210 أهداف، والزمالك رابعا برصيد 216 هدفا.

وتصدر فريق سيدات كرة اليد بنادى الشمس، جدول ترتيب الدورى العمومي، حتى الآن، برصيد 29 نقطة بعد خوض 10 مباريات والفوز فى 9 لقاءات والتعادل فى مباراة واحدة.

بينما جاء فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى، فى المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة بعد خوض 11 لقاء والفوز فى 8 مواجهات والتعادل فى لقاء وخسارة مباراتين، يليه الزمالك ثالثا برصيد 27 نقطة بعد خوض 10 مباريات والفوز فى 8 لقاءات وتعادل مباراة وخسارة مثلها.