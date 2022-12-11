شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى البطولة القادمة لـ هنا جودة بعد حصد لقب العالم فى تنس الطاولة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد هنا جودة، لاعبة منتخب تنس الطاولة، للمشاركة فى البطولات المقبلة، بعد تتويجها بالميدالية الذهبية ببطولة العالم التى اٌقيمت بتونس، فى منافسات الزوجى المختلط برفقة اللاعب الكازاخستانى.

ومن المقرر أن تشارك هنا جودة فى منافسات بطولة جنوب أفريقيا التابعة للاتحاد الدولى خلال يناير المقبل، وبعد ذلك تشارك فى بطولة ألمانيا الدولية فى شهر فبراير.

وأعربت هنا جودة، لاعبة النادي الأهلى لتنس الطاولة، عن سعادتها بالتتويج ببطولة العالم للناشئين «زوجي مختلط» تحت 15 عاما، لتصبح أول لاعبة مصرية فى تاريخ اللعبة تحصل على البطولة مرتين على التوالي.

وأكدت لاعبة الأهلي، فى تصريحات للموقع الرسمي، أنها تلقى دعمًا كبيرًا من كل لاعبات النادي، وأن الروح العالية حاضرة بين جميع عناصر الفريق، وكذلك التركيز العالى، مؤكدة أن ذلك يمنحها دوافع كبيرة للفوز بكل البطولات.

وأضافت لاعبة فريق سيدات تنس الطاولة بالأهلي، «دائمًا نسعى لحصد البطولات، والوقوف على منصات التتويج؛ لإسعاد جماهير الأهلي التي لا تقبل بغير البطولات والتى نهديها التتويج ببطولة العالم».