شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمى لمباراة غزل المحلة والداخلية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق غزل المحلة، التشكيل الأساسى الذى يخوض مباراة الداخلية ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتى ستقام بعد قليل باستاد المحلة.

وجاء تشكيل غزل المحلة أمام الداخلية على النحو التالى:

حراسة المرمى .. محمود الحضري

خط الدفاع .. معاذ الحناوي، مصطفى العش، محمد جابر، إيهاب سمير

خط الوسط .. حميد ماو، أحمد النادري، أحمد الشيخ

خط الهجوم .. عبد الرحمن عاطف "أجويرو"، جابرييل أوروك، عبده يحيى

كما أعلن رضا شحاتة المدير الفني للداخلية تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة.

وجاء تشكيل الداخلية كالتالى:

حراسة المرمى .. رضا السيد

خط الدفاع .. محمد نجيب، مؤمن عاطف ، أحمد السيد عبد النبي ، ألان تشامبادى

خط الوسط .. سمير فكرى ، كليتشي شيمزي ، محمود طلعت ، وليد مصطفى

الهجوم .. رشيد أحمد ، إيريك سيرجي