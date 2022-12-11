شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مباراة جمعت الزمالك وبيراميدز قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

13 مباراة جمعت الفريقين فى بطولة الدورى منذ صعود بيراميدز تحت مسمى الأسيوطى موسم 2014 – 2015، بجانب مباراة فى نهائى كأس مصر 2019، وحقق الأبيض الفوز فيها بثلاثية نظيفة، وخاض الزمالك 4 مباريات أمام بيراميدز بمسماه القديم "الأسيوطى"، و9مباريات بمسماه الجديد الذى بدأ به موسم 2018-2019.

الأرقام تبرز تفوق الزمالك الكبير بـ9 انتصارات و23 هدفاً مقابل فوز وحيد و10 أهداف لبيراميدز، فيما حضر التعادل بينهما ثلاث مرات، الأولى بنتيجة (3 – 3) فى الدور الأول الموسم قبل الماضى، والثانية فى الدور الأول لدورى الموسم الماضى بنتيجة 1/1، والثالثة فى الدور الثانى لدورى الموسم قبل الماضى بنتيجة 1/1 أيضاً.

المواجهة الأولى بين الفريقين كانت فى الجولة 13 موسم 2014 – 2015 وتفوق الزمالك (3 – 1) وسجل أحمد على كامل وحازم إمام وأحمد عيد عبد الملك، بينما أحرز النيجيري برنس نانا هدف الأسيوطي الوحيد.

وكانت آخر مواجهة انتهت بتحقيق الزمالك فوزًا غاليًا على بيراميدز بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى للموسم الماضي، سجل ثلاثية الزمالك أحمد سيد زيزو فى الدقيقة الأولى من ضربة جزاء، وسيف الجزيرى بعد تمريرة سحرية من سيد نيمار فى الدقيقة 25، وفى الدقيقة 95 سجل شيكابالا هدف من أهدافه المميزة.