شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب النقاز وكريم عرفات عن الإسماعيلى أمام فيوتشر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب التونسي حمدي النقاز وكريم عرفات، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن مواجهة فريقهما المقبلة أمام فيوتشر والمؤجلة من الأسبوع الثالث ضمن منافسات الدوري العام.

يأتي ذلك لعدم تماثلهما للشفاء من الإصابات المختلفة التى لحقت بهما مؤخرًا وأبعدتهما عن صفوف الدراويش، حيث أصيب الأول بمزق خفيف فى العضلة الضامة بينما يعاني الثاني بكسر فى اليد.

ويستضيف الإسماعيلي نظيره فيوتشر غداً الاثنين فى الخامسة مساءً على ملعبه بالإسماعيلية.

ويسعي الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء من أجل استعادة مستواه الحقيقي وتحسين وضعه الحالي بجدول الدوري الذى لا يليق باسمه وشعبيته داخل وخارج مصر.