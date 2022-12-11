«الحلم».. فيفا يكشف عن كرة نصف نهائي ونهائي كأس العالم «قطر 2022»

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الكرة الرسمية لمباريات نصف نهائي ونهائي بطولة كأس العالم "قطر 2022".

وكانت الكرة التي لعبت بها مباريات دور المجموعات وحتى الدور ربع النهائي كانت تسمى (الرحلة)، لكن الكرة الجديدة تدعى (الحلم).

وقال "فيفا" في بيان له إن كرة (الحلم) من انتاج شركة "أديداس" وصُممت على نحو خاص يميزها عن (الرحلة).

وتعتمد الكرة الجديدة على تحديد بيانات تموقع اللاعبين لتزود حُكام الفيديو المساعدين بمعلومات آنية تمكّنهم من اتخاذ القرارات بالشكل الأمثل مما يضفي مزيداً من السلاسة على تجربة متابعة المباراة.

ومن خلال التوفيق بين بيانات الكرة الواردة من جهاز الاستشعار المثبت عليها وباستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، تقدم هذه التكنولوجيا الدعم اللازم للنظام شبه الآلي لتحديد وضعيات التسلل، مما يمكِّن من التعرف بدقة متناهية على اللحظة التي لُعبت فيها الكرة خلال حالات التسلل غير الواضحة تماماً.

وصرح يوهانس هولزمولر، مدير الابتكار وتكنولوجيا كرة القدم بفيفا، بأنه "من خلال وضع تكنولوجيا الكرة المتصلة، حرصت أديداس على توفير مستوى إضافي من المعلومات المتاحة لدى حُكام الفيديو المساعدين، إذ تقدم البيانات الواردة من الكرة معلومات قيمة من شأنها أن تتيح الفرصة لتقديم شروح حول لحظات فريدة تقع على أرضية الميدان خلال هذه النسخة من كأس العالم".

ويقوم تصميم هذه الكرة على أرضية ذهبية اللون وعليها أشكال مثلثية صغيرة، في صورة مستوحاة من الصحاري المتلألئة التي تحيط بمدينة الدوحة، كما تشمل "الحلم" لون الكأس الأصلية لبطولة كأس العالم فضلاً عن نمط العلم القطري.

ومن المقرر أن يكون الظهور الأول للكرة الجديدة حين يلتقي منتخب الأرجنتين مع كرواتيا في نصف النهائي الأول يوم الثلاثاء المقبل، بينما يلعب المغرب ضد فرنسا في نصف النهائي الآخر يوم الأربعاء.