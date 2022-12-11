الزمالك أمام بيراميدز وليفربول يواجه ليون.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 11-12-2022، عدد من المباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى مباراة في بطولة سوبر دبي الودية.

وتُلعب عدة مباريات في بطولة الدوري المصري، أهمها مواجهة الزمالك وبيراميدز والتي تقام على استاد القاهرة الدولي.

كما سيواجه ليفربول الإنجليزي فريق ليون الفرنسي في المباراة التي تقام على ملعب "آل مكتوم" في الإمارات في بطولة كأس سوبر دبي الودية.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة.

الدوري المصري الممتاز

غزل المحلة ضد الداخلية

وتنطلق المباراة في تمام 2:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 3:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على 1 On Time Sport HD.

طلائع الجيش ضد المصري وتُذاع على On Time Sport HD 2.

سموحة ضد المقاولون العرب وتُذاع على On Time Sport HD 3.

وتنطلق المباراتان في تمام 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6مساءً بتوقيت السعودية.

الزمالك ضد بيراميدز

وتنطلق المباراة في تمام 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على قناة 1 On Time Sport HD.

كأس سوبر دبي

ليفربول ضد ليون وتنطلق المباراة في تمام 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة دبي الرياضية.