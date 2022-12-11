الزمالك يتفوق على بيراميدز فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك مباراة "قمة" جديدة عندما يواجه بيراميدز فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، وتعد تلك المباراة بمثابة لقاء قمة، نظرًا لقوة الفريقين ومنافسة كل منهما على لقب الدورى، لاسيما أن الفريقين يدخلان المباراة وهما متساويان فى عدد النقاط، ما يجعلها مباراة "قمة" من نوع آخر.

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 22.83 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لبيراميدز 17.23 مليون يورو.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 5 مباريات حقق خلالها الفوز فى 3 وتعادل فى مباراتين، فيما سجل 11 هدفًا واستقبل 3 أهداف.

فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 11 نقطة، بعد أن خاض 5 مباريات حقق خلالها الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى مباراتين، فيما سجل 6 أهداف واستقبل هدفًا.