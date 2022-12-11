اخبار الرياضه

الزمالك يتفوق على بيراميدز فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على بيراميدز فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك مباراة "قمة" جديدة عندما يواجه بيراميدز فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، وتعد تلك المباراة بمثابة لقاء قمة، نظرًا لقوة الفريقين ومنافسة كل منهما على لقب الدورى، لاسيما أن الفريقين يدخلان المباراة وهما متساويان فى عدد النقاط، ما يجعلها مباراة "قمة" من نوع آخر.

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 22.83 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لبيراميدز 17.23 مليون يورو.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب ، برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 5 مباريات حقق خلالها الفوز فى 3 وتعادل فى مباراتين، فيما سجل 11 هدفًا واستقبل 3 أهداف.

فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 11 نقطة، بعد أن خاض 5 مباريات حقق خلالها الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى مباراتين، فيما سجل 6 أهداف واستقبل هدفًا.

 

 


القيمة التسويقية

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا