شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات ربع نهائى كأس مصر لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام غدا الاثنين مباريات الدور ربع النهائى من بطولة كأس مصر لكرة السلة، حيث تقام 4 مباريات بين الفرق المتاهلة لربع النهائى على ملاعب الأندية. ومن المنتظر أن يلتقى الأهلى مع سموحة، والجزيرة مع أصجاب الجياد، والزمالك مع الشمس ، بينما يلتقى الاتحاد السكندرى مع القناة.

وتقام المباريات دون حضور جماهيرى، وفقا لقرار لجنة المسابقات باتحاد السلة، وفيم يخص الدور قبل النهائى والنهائى فلم يتحدد موعده حتى الآن.

وكان مجدى أبو فريخة رئيس اتحاد السلة أكد أن ما تردد عن انسحاب السلة من كأس العالم التى ستقام فى إسرائيل نهاية أبريل وأول مايو المقبلين شائعة لا أساس لها من الصحة.

وقال أبو فريخة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الاتحاد لم يناقش موعد ومكان إقامة البطولة وكذلك لك يتطرق إلى خطة الإعداد لها خاصة أنه لايزال هناك وقت كبير للتفكير فى تفاصيل البطولة.

وأضاف رئيس الاتحاد، أنه لم يتحدد حتى الآن موعد اجتماع مجلس الإدارة الذى سيناقش الاستعداد والخطة لبطولة كأس العالم فلا ندرى من أين تأتى هذه الشائعات.