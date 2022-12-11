شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطالب لاعبى الأهلى بحسم لقاء الاتحاد على طريقة المحلة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، لاعبيه بحسم مباراة الاتحاد السكندري المقبلة فى الدوري بنفس سيناريو حسم مباراة غزل المحلة التى فاز بها المارد الأحمر بهدفين دون رد، وشدد كولر على لاعبيه بضرورة تسجيل هدف مبكر يقتل معنويات المنافس ويفتح الطريق أمام الفوز بسهولة.

وتحدث كولر مع لاعبي الأهلي عن ضرورة عدم تكرار الأخطاء الدفاعية التي تُكلّف الفريق كثيراً بجانب الاهتمام باللعب الجماعي والابتعاد عن الأنانية التي تظهر فى أداء بعض اللاعبين، كما طالب كولر لاعبي الأهلي بضرورة استغلال الفرص التى تُتاح أمام مرمى المنافس لأن الفريق يُهدر الكثير من الفرص، وتضمنت نصائح كولر للاعبي الأهلي عدم التراخي والتراجع بعد تسجيل هدف لأن هذا يمنح الخصم الفرصة للاستحواذ والجرأة لتشكيل هجمات على مرمى الفريق.

ويختتم فريق الأهلى تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير باستاد التتش ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا، ويغيب عن الأهلى فى مباراة زعيم الثغر طاهر محمد طاهر وعمار حمدى بسبب الإصابة.

ويبحث الأهلى عن سادس انتصاراته فى الدوري بعدما حقق المارد الأحمر الفوز على غزل المحلة بهدفين دون رد في عقر داره بالجولة الأخيرة للمسابقة.