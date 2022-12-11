شكرا لقرائتكم خبر عن "الأولمبية" تهنئ "الملاكمة" بميداليات رزق وعرابى والسلامونى فى بطولة روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، بالتهنئة للاتحاد المصري للملاكمة، برئاسة الدكتور عبدالعزيز غنيم، لتحقيق يسري رزق الميدالية الذهبية وعبدالرحمن عرابي الميدالية الفضية وعلى السلاموني الميدالية البرونزية فى بطولة روسيا الدولية.

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للاعبين يسري رزق الذي حقق ذهبية وزن فوق 92 كجم وعبدالرحمن عرابي الذي حقق فضية وزن 80 كجم وعلي السلاموني الذي حقق برونزية وزن 92 كجم بعد أداء مميز ومشرف وسط مشاركة مجموعة من أفضل اللاعبين العالميين وتأكيد أن الملاكمة المصرية على طريق البطولات والانجازات.

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والأنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية وفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.