شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. البابلى يرفع كأس مصر مع زعيم الثغر مرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك الكرة المصرية طوال تاريخها العديد من النجوم الذين لمعوا فى سمائها وأصبحوا أساطير ونجوما تتغنى بأسمائهم الجماهير حتى يومنا هذا، لما قدموه من إنجازات وبطولات تأمل الجماهير فى استنساخها فى الوقت الحالى.

ويقدم ”الخليج 365” كل يوم حكاية نجم من هؤلاء النجوم الذين قدموا الكثير للكرة المصرية، ونجم هذا اليوم هو عادل البابلى نجم الاتحاد السكندرى السابق.

ولد عادل البابلي فى الحضرة بمحافظة الإسكندرية في 18 نوفمبر 1950 ، بدأت مسيرته بمركز شباب مصر، وتألق معهم حتى انتقل للاتحاد السكندرى، وجاء انتقاله إلى الاتحاد عن طريق أحد مكتشفى النجوم، فاصطحبه إلى النادى وتم التعاقد معه فى نفس اليوم نظرا لمهاراته ومستواه الفنى.

ورغم إعجاب مسئولى الاتحاد بمهاراته إلا أنه لم يتم تصعيده للفريق إلا عام 1968، كما لم يشارك أساسيا، بل كان يجلس على مقاعد البدلاء، حتى اعتزل محمد جابر صرصار نجم الفريق وقتها، فتم الاعتماد على البابلى ، وشارك لأول مرة مع الاتحاد عام 1969، أمام ليبيا، ثم انضم اللاعب للمنتخب وكان عمره 19 عاما.

توج مع الفريق ببطولة كأس مصر مرتين عامي 1973 و1976، وعلى مستوى المنتخب فحمل شارة القيادة عدة سنوات ، وتوج ببطولة كأس فلسطين في نسختها الأولى عام 1972 ، وحصل على وسام الجمهورية وقتها .

وأعلن اعتزال اللعب عام 1984 بعد مشوار طويل مع الاتحاد السكندرى والمنتخب.