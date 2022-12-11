اتحاد الجودو يكرم أبطال المنتخبات على هامش الجمعية العمومية.. صور

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة اتحاد الجودو، برئاسة مرزوق علي، على تكريم لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطني المتوجين بالميداليات خلال الفترة الأخيرة، على هامش فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد، بالإضافة إلى أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني والجهاز الإداري، ورؤساء اللجان وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع