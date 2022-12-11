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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجودو يكرم أبطال المنتخبات على هامش الجمعية العمومية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة اتحاد الجودو، برئاسة مرزوق علي، على تكريم لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطني المتوجين بالميداليات خلال الفترة الأخيرة، على هامش فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد، بالإضافة إلى أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني والجهاز الإداري، ورؤساء اللجان وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.
وضمت قائمة اللاعبين المكرمين كلاً من: ياسين محمد صبرة - مروان أحمد - محمد سعيد - فارس شحاتة - عمار محمد - عبد الرحمن محمد - مصطفى زايد - يوسف أسعد - أحمد شريف - حازم حسام - يسري سامي - عادل حمادة - مروان أيمن - علي محمد - زياد محمد - عمر الرملي - هادي حسين - أحمد محمد فرج.
وضمت قائمة اللاعبات كلاً من: نورا أحمد حامد - حنين حسام - تسنيم تامر - فاطمة محمد - فريدة مجدي - أفنان ياقوت - فرح علي - صفا سليمان - زينب أحمد - ندى محمد - سجدة موسى.
الجودو يكرم الابطال
تكريم ابطال الجودو
تكريم الابطال
تكريم رئيس نادى الزهور