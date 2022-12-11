شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى لا يعرف طريق شباك الزمالك × 13 مباراة قبل مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم، الأحد إلى استاد القاهرة، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز والمؤجلة من الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الزمالك المباراة بحثا عن تحقيق فوزه الثاني على التوالي، بعد الانتصار الأخير على طلائع الجيش بنتيجة (4-0).

ويسعى الفارس الأبيض لتعديل مساره في رحلة الحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي، بعد تعادله في مباراتين متتاليتين أمام إنبي (1-1) والمصري البورسعيدي (2-2).

وانضم رمضان صبحي إلى بيراميدز مطلع الموسم قبل الماضى فى صفقة أثارت جدلًا واسعًا، خاصة أن رمضان من خريجى قطاع ناشئى الأهلى، ولعب معارًا للأحمر لمدة موسم ونصف من ناديه هيدرسفيلد تاون، وفضل تجربة بيراميدز عن البقاء مع الأهلى.

وسبق وخاض رمضان صبحى 13 مباراة ضد الزمالك منذ تصعيده للفريق الأول بالأهلى عام 2014، والملحوظ أن رمضان لم يهز شباك الأبيض من قبل خلال مبارياته السابقة مع الأهلى أو بيراميدز.

وكانت أول مباراة لرمضان صبحى ضد الزمالك يوم 28 يونيو 2014، وفاز الأحمر بهدف من نيران صديقة لأحمد توفيق، فيما كانت آخر مبارياته ضد الزمالك بقميص بيراميدز بالدور الثانى لدوري الموسم الماضى وانتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف دون رد.