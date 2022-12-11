شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد جهود مدبولى والشبراوى أمام فيوتشر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الإسماعيلى جهود الثنائى أحمد مدبولي ومحمود الشبراوي لاعبى الفريق فى مباراة فيوتشر المقرر لها غداً الاثنين فى الخامسة مساءً على ملعبه بالإسماعيلية فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث من عمر المسابقة المحلية.

جاء ذلك بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة التى لحقت بهما فى الآونة الأخيرة حيث كان يعاني الأول من كدمة فى وجه القدم، بينما أصيب الثاني بنزلة برد حادة أبعدتهما عن صفوف الدراويش مؤخرًا.

وأصبح مشاركة الثنائي فى المباراة المقبلة فى يد أيمن الجمل المدير الفني للدراويش الذى سيقود هذا اللقاء خلفا للإسباني خوان جاريدو بعد رحيله لسوء النتائج السلبية منذ بداية الموسم الجاري.

ولم يفز الإسماعيلي حتى الآن ليكون هو وأسوان وحرس الحدود من لم يحققوا أي انتصار في المسابقة ، وتعادل الإسماعيلي مرتين و هزم في ثلاثة لقاءات.

وخاض الإسماعيلى 5 مباريات فى الدورى خسر ثلاثة منها وتعادل فى اثنين وسجل لاعبوه 3 اهداف وتلقت شباكه 6 أهداف ولم يحقق أى فوز، ليبقى الإسماعيلي في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى.