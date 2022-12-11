كولر يحدد اليوم مصير ضم محمود متولى لقائمة الأهلى أمام الاتحاد

القاهرة - سامية سيد - يحسم مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، اليوم الأحد، موقف محمود متولي، مدافع الفريق الأحمر، من دخول قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع لبطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غداً الاثنين، بعدما تم استبعاده في مباراة غزل المحلة الأخيرة بسبب عدم الجاهزية الفنية ولعدم التعجل في الدفع به في المباريات خشية من تجدد إصابته، لاسيما أن الجهاز الفني يتعامل بشكل دقيق في مسألة الدفع بمحمود متولي فى المباريات في ظل اعتماد قياسات بدنية محددة مع اللاعب خشية من تعرضه لأية إصابة قد تلحق به.

وإجمالا شارك محمود متولى في 33 مباراة مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 2104 دقائق، لم يسجل أو يصنع وتلقى 2 كارت أصفر، وتوج مع المارد الأحمر ببطولة الدوري مرة ودوري أبطال أفريقيا مرة وكأس السوبر المحلى مرتين بجانب برونزية كأس العالم للأندية والسوبر الافريقى مرة.

ويعد الدفع بمتولي بل وظهوره بمستوى مميز حتى الآن مفاجأة كبيرة، بعد المسيرة غير الناجحة التي لازمت اللاعب منذ الانتقال للأهلي في 2019.

وتعطلت مسيرة متولي مع الأهلي بسبب الإصابات المتكررة وأبرزها الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية في مطلع موسم 2019-2020، ثم تلاها الإصابة بقطع في الرباط الصليبي غيبه لعدة شهور عن الملاعب.

كما تعرض متولي بعد ذلك للإصابة في أوتار الركبة، بالإضافة للإصابات العضلية التي لاحقته مجددا وأبرزها الإصابة بتمزق في العضلة الضامة.

لكن مع الموسم الجديد وعلى عكس المتوقع شارك متولي أساسيا مع كولر الذي يفضل الاستفادة من اللاعب المميز في التمريرات القصيرة والطولية، إلى جانب ضربات الرأس، وقطع الكرات بشكل مميز للغاية ما يمنح دفاع الأحمر ثنائية مميزة إلى جوار محمد عبد المنعم.