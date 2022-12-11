الامارات | صاحب أعلى قفزة في المونديال قبل مواجهة فرنسا.. المستحيل ليس مغربياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مهاجم منتخب المغرب يوسف النصيري رسالة إلى جمهور "أسود الأطلس" على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" وذلك عقب إحرازه هدف الفوز في مرمى البرتغال ليقود المغرب للتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.

ووجه النصيري رسالة إلى الجمهور قبل المواجهة المرتقبة أمام فرنسا في نصف النهائي، ونشر صوراً لهدفه في مرمى البرتغال واحتفاله بدخول الكرة للشباك، وكتب عليها: "المستحيل ليس مغربيا!! سنقاتل من أجلكم ومن أجل أحلامنا إلى آخر رمق! ديما المغرب".

وأحرز النصيري هدفاً إبداعياً في مرمى البرتغال بعدما ارتقى لارتفاع وصل إلى 2.78 متراً ليصبح صاحب أعلى قفزة في النسخة الحالية من كأس العالم، إذ يستعد المنتخب المغربي لمواجهة فرنسا، الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس العالم.