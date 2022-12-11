شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحدد فترة غياب كوليبالي عن الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الإيفواري عبد القادر كوليبالي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، للإصابة بكدمة قوية فى الركبة خلال مشاركته فى التدريبات الحالية للفريق تحضيرا لمواجهة فيوتشر ضمن منافسات الدوري العام.

ويجرى اللاعب الشاب أشعة على ركبته خلال الساعات القليلة القادمة لتحديد مدى إصابته ومدة غيابه عن صفوف الفريق فى الفترة القادمة.

ويستعد الدراويش فى الوقت الحالي لملاقاة فيوتشر غداً الاثنين فى الخامسة مساءً فى إطار اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث من عمر المسابقة المحلية.

جدير بالذكر أن هذه المباراة سيقودها فنيًا أيمن الجمل خلفا للإسباني خوان جاريدو المدير الفني السابق للدراويش الذى رحل فى الساعات الماضية بسبب سوء النتائج السلبية للفريق منذ بداية الموسم الجاري.