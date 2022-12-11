شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة سبارتا براج التشيكي تصل القاهرة لخوض معسكر بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق الناشئين بنادى سبارتا براج التشيكي إلى القاهرة مساء أمس، السبت، لخوض معسكر تدريبي على ملاعب الأهلي بفرع مدينة نصر. وكان فى استقبال البعثة المهندس سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول، ومايكل بروكيش المدير الفنى لقطاع الناشئين، وشريف خليل إداري قطاع الناشئين.

وتضم بعثة سبارتا براج 18 لاعبًا من مواليد 2004 و2005 و2006، بالإضافة إلى أفراد الجهاز الفني والطبي والإداري ومن المقرر أن يخوض الفريق التشيكي مباراتين وديتين أمام فرق الناشئين بالأهلي.

وتأتي زيارة الفريق التشيكي للنادي الأهلي وخوض معسكر تدريبي على ملاعبه بفرع مدينة نصر، فى ظل العلاقات الودية الطيبة التي تربطه مع النادي الأهلي.