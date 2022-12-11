شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك وبيراميدز فى الدورى قبل لقاء الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك مباراة "قمة" جديدة عندما يواجه بيراميدز فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، وتعد تلك المباراة بمثابة لقاء قمة، نظرًا لقوة الفريقين ومنافسة كل منهما على لقب الدورى، لاسيما أن الفريقين يدخلان المباراة وهما متساويان فى عدد النقاط، ما يجعلها مباراة "قمة" من نوع آخر.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 11 نقطة، بعد أن خاض 5 مباريات حقق خلالها الفوز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين، فيما سجل 11 هدفًا واستقبل 3 أهداف.

فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 11 نقطة، بعد أن خاض 5 مباريات حقق خلالهم الفوز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين، فيما سجل 6 أهداف واستقبل هدفًا.

الزمالك حصد لقب الدورى في آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.