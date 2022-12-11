الامارات | بونو يصدم وسائل الإعلام برسالة قوية تكسب تعاطف الجمهور العربي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه نجم منتخب المغرب ياسين بونو صدمة إلى وسائل الإعلام والصحافيين، أمس السبت، عقب مباراة "أسود الأطلس" والبرتغال التي انتهت بفوز المغرب بهدف دون رد أحرزه يوسف النصيري ليتأهل الفريق إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.



وتمسك حارس مرمى إشبيلية الإسباني بالإجابة على أسئلة الإعلاميين والصحافيين باللغة العربية.



وقال بونو إنه سيتحدث باللغة العربية، لافتاً إلى أنه لا يتحمل مسؤولية عدم وحود مترجم من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى.



وكسب حارس مرمى "أسود الأطلس" تعاطف الجمهور العربي خصوصاً أن بونو يجيد الحديث باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، مؤكدين أن هذه خطوة جيدة في احترام وسائل الإعلام والمنتخبات العربية في مشاركاتها في البطولات الدولية.