الامارات | مدرب إنجلترا: سأعود خائباً.. جئت للفوز بلقب كأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت عن مستقبله مع "الأسود الثلاثة" عقب خروج الفريق من كأس العالم 2022 بخسارته أمام فرنسا بهدفين مقابل هدف.



وقال ساوثغيت في مؤتمر صحافي: "المنتخب خسر، الجميع يفوز معاً ويخسر معاً، والكرة الإنجليزية إلى مزيد من التقدم، وتم إثبات هذا الأمر للعالم بأسره".



وتابع "جئت بشعور الفوز بكأس العالم، لكن سأعود خائباً إلى إنجلترا".



وعن إهدار هاري كين لركلة جزاء حاسمة، قال: "هاري كين هو أفضل من يسدد ركلات الجزاء، إلا أن معرفة الحارس له بشكل شخصي، زميله في توتنهام، يصعب الأمر على أي مهاجم".



وأضاف "جميع اللاعبين والجهاز الفني في نفس المأزق، أدينا ببسالة وشجاعة، لكن ليس بالطريقة المثالية للفوز، وهذا كان الفيصل في المباراة".



وبالنسبة إلى مستقبله مع الفريق "أعتقد أنني أحتاج بعض الوقت لاتخاذ قراري (البقاء أو الرحيل)، وهناك الكثير من المشاعر والأفكار برأسي، وأود أن أتخذ القرار الصحيح للمنتخب".



وأشاد بأداء اللاعبين، وقال: "قلت للاعبين إنهم من أفضل المنتخبات، وكان لديهم استحواذ أكبر على الكرة وتسديدات مستمرة، كنا نداً قوياً ولم يكن هناك أي تقصير".



وختم "أصبحنا نملك هوية، والأداء كان جيداً خلال كأس العالم ككل، والفريق طبق فلسفتي، ولم أطلب المزيد، حيث قدمنا الليلة أفضل مستوياتنا".