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الشمس يتصدر دورى سيدات اليد.. والأهلى وصيفا

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القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق سيدات كرة اليد بنادى الشمس، جدول ترتيب الدورى العمومي، حتى الأن برصيد 29 نقطة بعد خوض 10 مباريات والفوز فى 9 لقاءات والتعادل فى مباراة واحدة.

 

بينما جاء فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى، فى المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة بعد خوض 11 لقاء والفوز فى 8 مواجهات والتعادل فى لقاء وخسارة مباراتين، يليه الزمالك ثالثا برصيد 27 نقطة بعد خوض 10 مباريات والفوز فى 8 لقاءات وتعادل مباراة وخسارة مثلها. 

 


جدول ترتيب دورى سيدات كرة اليد

 

من ناحية أخرى، تنطلق المرحلة الثانية لدورى المحترفين لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023 يوم 9 فبراير المقبل.

 

ويشهد دورى محترفى كرة اليد فترة توقف إلا أنه يعود بعد انتهاء المنتخب من المشاركة فى بطولة العالم يناير المقبل ببولندا والسويد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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