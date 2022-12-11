شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح مدربًا لإيسترن كومبانى خلفًا لهشام زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو نادي إيسترن كومباني التعاقد مع محمد صلاح مدرب نادى السكة الحديد السابق، لقيادة الفريق فى الموسم الحالي، خلفا لـ هشام زكريا الذى اعتذر عن الاستمرار مع الفريق.

وقدم هشام زكريا، المدير الفنى لنادى إيسترن كومباني، اعتذاره لمسئولى النادى عن عدم استكمال مهمة تدريب الفريق فى الفترة المقبلة، بعد تراجع الفريق وهزيمته لمباراتين متتاليتين، وقد قبل مسئولى النادي اعتذاره متمنيين له التوفيق في مشواره المقبل.

وتواصلت إدارة نادى إيسترن مع محمد صلاح لقيادة الفريق فى الموسم الجاري، ويضم تشكيل جهازه المعاون كلا من تامر عبد الحكيم وحسام عبد الجواد مدربا عام وأبو سريع سيد مدرب حراس.

وقرر مجلس الإدارة الإبقاء على الجهازين الإداري والطبي.

ويستعد إيسترن كومباني لمواجهة زد ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة دوري الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة والمقرر لها في 16 ديسمبر.